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Тренер вратарей сборной России назвал лучших голкиперов чемпионата мира

Тренер вратарей сборной России назвал лучших голкиперов чемпионата мира
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил выступление голкиперов на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Как оцениваю игру вратарей на чемпионате мира и кто из них лучший? Наблюдаются некоторые противоречивые моменты. Есть вратари, которые хорошо себя проявили, но их команды не прошли дальше. Вратарь сборной Польши Войцех Щенсны протащил свою команду в 1/8 финала, Унай Симон из Испании хорошо себя проявил – немного не повезло только в серии пенальти с марокканцами. И, конечно, Мануэль Нойер. Но они не смогут претендовать на звание лучшего голкипера мира, так как их сборные не вышли даже в 1/4 финала.

Обычно звание лучшего голкипера достаётся представителям топ-4 по итогам турнира. То же самое можно сказать про Тибо Куртуа, который был признан лучшим голкипером на чемпионате мира в России. Нет на турнире и Джанлуиджи Доннаруммы, который два года назад стал лучшим в Европе, – на чемпионат мира Италия даже не отобралась. С другой стороны, хорошо проявляет себя марокканец Яссин Боно.

Кто лучший вратарь турнира на мой взгляд? Почти на каждом чемпионате мира и Европы появляются команды-открытия и игроки-открытия. На сегодняшний день такой командой является Марокко и их вратарь Яссин Боно. Я бы хотел, чтобы они прошли как можно дальше. В то же время пока не сказали своего последнего слова голкиперы Бразилии, Аргентины, Франции и Англии. Чем ближе к финалу, тем больше будет иметь значение, как сыграют именно вратари этих команд», — приводит Кафанова Metaratings.

Щенсны пропустил пять мячей в четырёх матчах, дважды сыграв на ноль. Симон пропустил три гола и одержал две «сухие» победы. Нойер пропустил пять голов в трёх матчах, ни разу не сыграв на ноль. Боно пропустил лишь один гол в трёх своих матчах. Вратарь сборной Марокко — единственный, кто продолжает борьбу на турнире. Сборная Яссина Боно дошла до четвертьфинала, где сыграет сегодня, 10 декабря, с командой Португалии.

Расписание матчей ЧМ-2022
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