Ловро Майер — о матче с Бразилией: опыт с Японией и Россией облегчил нам эту ситуацию

Полузащитник сборной Хорватии Ловро Майер высказался о победе в матче 1/4 финала чемпионата мира с командой Бразилии (1:1, 4:2 по пенальти).



«Когда Маркиньос попал в штангу, меня охватило чувство, которое я не могу объяснить, такого со мной никогда не случалось. Возможно, именно опыт с Японией и Россией облегчил нам эту ситуацию. Тренер говорил, что мы должны продолжать верить, мы забили ответный гол и заслуженно отпраздновали. Бразильцы не показали определённый уровень, но я думаю, что в первую очередь это наша заслуга. Ливи (Доминик Ливакович. — Прим. «Чемпионата») выручил в трёх-четырёх реальных моментах, мы нейтрализовали часть их атак и идём от игры к игре на протяжении всего турнира. Если всё пойдёт по-нашему, я думаю, мы можем выиграть чемпионат, но сначала давайте пробьёмся в финал», — приводит слова Майера Sportske Novosti.



Сборная Хорватии в 1/8 финала смогла обыграть команду Японии также в серии пенальти. На предыдущем чемпионате мира 2018 года хорваты пробились в полуфинал благодаря победе по пенальти в матче с Россией.

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