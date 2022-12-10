Хорватская болельщица Ивана Кнолль пообещала снять с себя флаг, если её страна выиграет ЧМ

Супермодель и бывшая мисс Хорватия Ивана Кнолль пообещала снять с себя флаг, в случае если сборная Хорватии одержит победу на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Я приехала в Катар из Майами, где работаю моделью. Это мой третий чемпионат мира подряд. Сколько у меня с собой нарядов в цветах хорватского флага? Даже не знаю, я просто бросила в чемодан всё, что поместилось.

Каждый день я получаю так много сообщений, что уже не могу их сосчитать. Также приходит очень много электронных писем. Во всех них часто предложения руки и сердца.

В Катаре действительно здорово. Мне никто никогда не говорил прикрыться. Все хотят сфотографироваться со мной, даже местные жители. Только один катарец, вероятно, хотел внимания и высказался негативно.

Я хотела уехать, если хорваты вылетят, но теперь точно останусь до финала, кто бы там ни играл. Что произойдёт, если Хорватия станет чемпионом мира? Тогда с меня упадёт этот флаг...» — приводит слова Кнолль Bild.

Сборная Хорватии вышла в полуфинал чемпионата мира в Катаре, обыграв в четвертьфинале Бразилию (1:1, 4:2). За выход в финал мундиаля хорваты сыграют со сборной Аргентины.

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