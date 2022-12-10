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Хорватская болельщица Ивана Кнолль объяснила конфликт с охранниками на матче ЧМ-2022

Хорватская болельщица Ивана Кнолль объяснила конфликт с охранниками на матче ЧМ-2022
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Хорватская супермодель Ивана Кнолль прокомментировала конфликт с охранниками на четвертьфинальном матче чемпионата мира 2022 года, где встречались сборные Хорватии и Бразилии (1:1, 4:2 пен.).

«Они не позволяли болельщикам фотографироваться со мной и пытались запретить мне позировать для фотографий около перил. Я же спросила их, почему они ведут себя так грубо», — приводит слова супермодели Bild.

Сотрудники охраны стадиона «Эдьюкейшн Сити» подошли к Кнолль перед началом матча. Болельщица сборной Хорватии известна своими провокационными нарядами на играх чемпионата мира в Катаре. Кнолль подвергалась критике со стороны представителей восточной страны. Хорватская модель посетила уже несколько встреч мундиаля.

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