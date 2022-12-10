Месси отпраздновал гол в ворота Нидерландов в стиле Рикельме перед ван Галом

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси демонстративно отпраздновал гол в ворота сборной Нидерландов в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2022 года в Катаре (2:2, 4:3 пен.) перед главным тренером голландцев Луи ван Галом.

Фото: Elsa/Getty Images

Реализовав пенальти на 73-й минуте встречи, Месси подбежал к скамейке запасных сборной Нидерландов и отпраздновал забитый мяч, приложив руки к ушам. Таким празднованием голов был известен бывший аргентинский футболист Хуан Роман Рикельме.

Фото: Denis Doyle/Getty Images

Рикельме играл в «Барселоне» в сезоне-2002/2003, когда каталонской командой руководил Луи ван Гал. У аргентинского футболиста был конфликт с тренером из-за того, что нидерландский специалист настаивал на том, чтобы Рикельме играл не на своей позиции, против чего был сам аргентинец. В итоге Рикельме был вынужден покинуть «Барселону» и уйти в «Вильярреал». Ван Гал тоже покинул каталонский клуб по окончании сезона-2002/2003.

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