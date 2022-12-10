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Валерий Газзаев: Англии будет тяжело, если у Франции сработает феномен Мбаппе

Валерий Газзаев: Англии будет тяжело, если у Франции сработает феномен Мбаппе
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Известный российский тренер Валерий Газзаев поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира, в котором встретятся сборные Англии и Франции. Игра состоится сегодня, 10 декабря. Начало матча — в 22:00 мск.

«Многие отдают предпочтение Франции из-за Мбаппе. Но я думаю, что в этом матче шансы равны. Сборная Англии сильна как никогда. И французы, и англичане заслуживают быть в полуфинале. Трудно отдать кому-то предпочтение. Но Англии будет тяжело, если у Франции сработает феномен Мбаппе», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Решение о проведении турнира в конце календарного года было принято из-за климатических условий.

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