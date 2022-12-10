Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник Аргентины Отаменди объяснил демонстративное празднование победы над Нидерландами

Защитник Аргентины Отаменди объяснил демонстративное празднование победы над Нидерландами
Комментарии

Защитник сборной Аргентины Николас Отаменди объяснил, почему вместе с другими игроками аргентинской команды демонстративно праздновал победу в четвертьфинале над командой Нидерландов перед голландскими футболистами.

«Эта фотография вырвана из контекста. Один из игроков Нидерландов перед каждым нашим пенальти подходил к нашему бьющему и что-то ему говорил. Поэтому я отпраздновал именно так, когда мы одержали победу», — приводит слова Отаменди Mundo Deportivo.

После решающего удара с 11-метровой отметки, который наносил нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес, футболисты аргентинской команды побежали праздновать, демонстративно смотря на расстроившихся игроков Нидерландов.

Фото: Elsa/Getty Images

Расписание матчей ЧМ-2022
«Человек, способный на всё». Аргентина в восторге от игры Месси в 1/4 финала ЧМ «Человек, способный на всё». Аргентина в восторге от игры Месси в 1/4 финала ЧМ

Аргентинцы разогреваются перед матчем в Дохе

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022