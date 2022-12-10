Защитник Аргентины Отаменди объяснил демонстративное празднование победы над Нидерландами

Защитник сборной Аргентины Николас Отаменди объяснил, почему вместе с другими игроками аргентинской команды демонстративно праздновал победу в четвертьфинале над командой Нидерландов перед голландскими футболистами.

«Эта фотография вырвана из контекста. Один из игроков Нидерландов перед каждым нашим пенальти подходил к нашему бьющему и что-то ему говорил. Поэтому я отпраздновал именно так, когда мы одержали победу», — приводит слова Отаменди Mundo Deportivo.

После решающего удара с 11-метровой отметки, который наносил нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес, футболисты аргентинской команды побежали праздновать, демонстративно смотря на расстроившихся игроков Нидерландов.

Фото: Elsa/Getty Images

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