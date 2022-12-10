Самая яркая болельщица ЧМ-2022 выбрала лучшего в паре Месси — Роналду
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Известная болельщица сборной Хорватии и супермодель Ивана Кнолль назвала любимых игроков национальной команды и сравнила нападающих Аргентины и Португалии Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
«Три моих любимых игрока в составе сборной Хорватии? Лука Модрич, Деян Ловрен и… Всё. Роналду или Месси? Роналду», — приводит слова хорватской модели Championat.Asia.
Сборные Хорватии и Аргентины встретятся между собой в полуфинале чемпионата мира 2022 года в Катаре. Хорватская команда обыграла в четвертьфинале Бразилию (1:1, 4:2 пен.), а аргентинцы взяли верх над Нидерландами (2:2, 4:3 пен.). Сборная Португалии сыграет свой четвертьфинальный матч сегодня, 10 декабря, со сборной Марокко. Начало встречи – в 18:00 мск.
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