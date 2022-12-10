Сергей Силкин: если бы ещё и Аргентина вылетела, то ЧМ-2022 было бы неинтересно смотреть

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал итоги матча 1/4 финала чемпионата мира, в котором встречались сборные Нидерландов и Аргентины. Основное и дополнительное время игры завершилось вничью – 2:2. Команда Аргентины одержала победу в серии пенальти со счётом 4:3.
«Я бы не сказал, что матч Нидерланды — Аргентина — лучший на ЧМ в Катаре. Было уже что-то похожее на турнире.
После 0:2 тренер Нидерландов упростил игру — выпустил двух столбов. Как раз эти столбы в итоге принесли пользу. Да, по пенальти Аргентина прошла, но чего это стоило и сколько нервов было потрачено… Если бы ещё и Аргентина вылетела, то ЧМ-2022 было бы неинтересно смотреть», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 10 декабря 2022
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