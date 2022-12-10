Есть первая полуфинальная пара ЧМ! Месси всё ближе к Кубку мира

9 декабря на чемпионате мира по футболу состоялись первые матчи 1/4 финала. В первой игре дня встречались сборные Хорватии и Бразилии. В основное время командам не удалось открыть счёт, но в дополнительное время отличились по разу. На 105+1-й минуте отметился Неймар, забивший с передачи Лукаса Пакета. Этот мяч позволил лидеру сборной Бразилии догнать Пеле по голам за национальную команду – теперь у них по 77 точных ударов. На 117-й минуте счёт сравнял Бруно Петкович, которому ассистировал Мислав Оршич. В серии послематчевых пенальти точнее оказались хорваты, победившие со счётом 4:2 – удар Родриго отразил Доминик Ливакович, а Маркиньос попал в штангу.
Во втором матче дня сборная Аргентины обыграла команду Нидерландов (2:2, 4:3 пен.). На 35-й минуте счёт открыл Науэль Молина, забивший с передачи Лионеля Месси. На 73-й минуте Месси забил сам, реализовав пенальти, назначенный за фол на Маркосе Акунье. 10 минут спустя Ваут Вегорст, вышедший на замену, сократил отставание в счёте; голевой пас отдал Стивен Бергёйс. А на 90+11-й минуте Вегорст с паса Тёна Копмейнерса сделал дубль – так счёт стал 2:2. В дополнительное время команды голов не забили. В серии послематчевых 11-метровых ударов точнее оказались аргентинцы – 4:3.
Радость сборной Аргентины
Фото: Matthias Hangst/Getty Images
Таким образом, первую полуфинальную пару ЧМ-2022 составили сборные Аргентины и Хорватии. Матч Аргентина — Хорватия состоится 13 декабря и начнётся в 22:00 мск.
10 декабря на чемпионате мира состоятся оставшиеся два матча 1/4 финала. Сперва на поле выйдут команды Марокко и Португалии, а затем друг с другом сыграют сборные Англии и Франции.
Расписание оставшихся матчей 1/4 финала ЧМ-2022 в Катаре
Время в календаре — московское. Следить за всеми событиями встреч можно на «Чемпионате».
10 декабря
- 18:00. Марокко — Португалия
- 22:00. Англия – Франция
- 10 декабря 2022
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