Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» рассматривает возможность возвращения вратаря Александра Нюбеля из аренды

«Бавария» рассматривает возможность возвращения вратаря Александра Нюбеля из аренды
Комментарии

«Бавария» всерьёз рассматривает возможность возвращения голкипера Александра Нюбеля из аренды.

Переговорный процесс находится на ранних стадиях. Для перехода необходимо соглашение с «Монако». Агент Нюбеля Штефан Бэкс заявил: «Прежде чем мы с Александром что-то об этом скажем, «Бавария» должна сначала договориться с «Монако». Его слова приводит аккаунт Bayern&Germany в «Твиттере».

Раннее стало известно, что голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер, катаясь на лыжах, повредил нижнюю часть бедра. Операция прошла успешно, однако вратарь не сыграет за клуб до конца сезона. В текущем сезоне 36-летний Нойер сыграл 16 матчей за мюнхенскую «Баварию», в которых пропустил 14 голов и семь раз сыграл «на ноль».

Новость по теме
Мануэль Нойер сломал ногу во время отдыха. Он больше не сыграет в этом сезоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022