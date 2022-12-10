«Бавария» рассматривает возможность возвращения вратаря Александра Нюбеля из аренды

«Бавария» всерьёз рассматривает возможность возвращения голкипера Александра Нюбеля из аренды.

Переговорный процесс находится на ранних стадиях. Для перехода необходимо соглашение с «Монако». Агент Нюбеля Штефан Бэкс заявил: «Прежде чем мы с Александром что-то об этом скажем, «Бавария» должна сначала договориться с «Монако». Его слова приводит аккаунт Bayern&Germany в «Твиттере».

Раннее стало известно, что голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер, катаясь на лыжах, повредил нижнюю часть бедра. Операция прошла успешно, однако вратарь не сыграет за клуб до конца сезона. В текущем сезоне 36-летний Нойер сыграл 16 матчей за мюнхенскую «Баварию», в которых пропустил 14 голов и семь раз сыграл «на ноль».