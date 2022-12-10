«Бавария» рассматривает возможность возвращения вратаря Александра Нюбеля из аренды
Поделиться
«Бавария» всерьёз рассматривает возможность возвращения голкипера Александра Нюбеля из аренды.
Переговорный процесс находится на ранних стадиях. Для перехода необходимо соглашение с «Монако». Агент Нюбеля Штефан Бэкс заявил: «Прежде чем мы с Александром что-то об этом скажем, «Бавария» должна сначала договориться с «Монако». Его слова приводит аккаунт Bayern&Germany в «Твиттере».
Раннее стало известно, что голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер, катаясь на лыжах, повредил нижнюю часть бедра. Операция прошла успешно, однако вратарь не сыграет за клуб до конца сезона. В текущем сезоне 36-летний Нойер сыграл 16 матчей за мюнхенскую «Баварию», в которых пропустил 14 голов и семь раз сыграл «на ноль».
Комментарии
- 10 декабря 2022
-
18:06
-
18:05
-
18:00
-
17:45
-
17:32
-
17:24
-
17:20
-
17:17
-
17:16
-
17:10
-
17:10
-
17:00
-
16:55
-
16:44
-
16:40
-
16:27
-
16:15
-
16:08
-
16:03
-
16:00
-
15:53
-
15:52
-
15:34
-
15:33
-
15:25
-
15:25
-
15:10
-
15:02
-
15:00
-
14:45
-
14:43
-
14:43
-
14:32
-
14:30
-
14:25
Партнерский контент