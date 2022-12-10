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Хавбек сборной Бразилии Лукас Пакета прокомментировал вылет своей команды с ЧМ

Хавбек сборной Бразилии Лукас Пакета прокомментировал вылет своей команды с ЧМ
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Полузащитник сборной Бразилии Лукас Пакета поделился эмоциями после вылета своей команды в 1/4 финала чемпионата мира от Хорватии (2:4 в серии пенальти).

«Из всех страданий, которые у меня были в футболе, без сомнения, это поражение причинило мне больше всего боли. Необъяснимое чувство печали, отчаяния. Но это далеко не самая моя большая потеря, я уже многое потерял, чтобы добраться сюда, я пытался несколько раз, пока не оказался здесь… Это были 18 лет борьбы, страданий, развития и обучения, чтобы теперь я мог жить такими моментами!

Я горд нашей командой! Мы хотели слишком многого, мы заслужили слишком многого, в каждом взгляде и слове жила наша мечта. Мы старались и отдавали свои души, чтобы реализовать её! Но мы не смогли.

Спасибо всем, кто поддерживал нас, было необычно видеть, как вся Бразилия снова живёт в едином рвении! Мы оправимся от этой боли, и, когда рана заживёт, мы вернёмся сильнее!» — написал Пакета на своей странице в социальных сетях.

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