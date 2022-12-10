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Пепе: Португалия была единственной командой, которая хотела играть в футбол

Пепе: Португалия была единственной командой, которая хотела играть в футбол
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Центральный защитник сборной Португалии Пепе прокомментировал поражение своей команды от Марокко со счётом 0:1 в 1/4 финала чемпионата мира по футболу.

«Во втором тайме мы не смогли реализовать свои моменты. Единственной командой, которая хотела играть в футбол, были мы. У нас было качество, чтобы выиграть чемпионат мира, у нас это не получилось», — приводит слова Пепе Relevo.

На чемпионате мира в Катаре сборная Португалии выиграла свою группу, опередив Уругвай (победа 2:0), Гану (3:2) и Южную Корею (поражение 1:2). В 1/8 финала португальцы разгромно обыграли Швейцарию со счётом 6:1. Центральный защитник Пепе начал выступление за команду на этом турнире со 2-го тура, заменив травмированного Данилу Перейру.

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