Пепе: Португалия была единственной командой, которая хотела играть в футбол

Центральный защитник сборной Португалии Пепе прокомментировал поражение своей команды от Марокко со счётом 0:1 в 1/4 финала чемпионата мира по футболу.

«Во втором тайме мы не смогли реализовать свои моменты. Единственной командой, которая хотела играть в футбол, были мы. У нас было качество, чтобы выиграть чемпионат мира, у нас это не получилось», — приводит слова Пепе Relevo.

На чемпионате мира в Катаре сборная Португалии выиграла свою группу, опередив Уругвай (победа 2:0), Гану (3:2) и Южную Корею (поражение 1:2). В 1/8 финала португальцы разгромно обыграли Швейцарию со счётом 6:1. Центральный защитник Пепе начал выступление за команду на этом турнире со 2-го тура, заменив травмированного Данилу Перейру.