Главный тренер Португалии Сантуш: не жалею, что оставил Роналду на скамейке запасных

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после поражения от Марокко (0:1) в 1/4 финала чемпионата мира прокомментировал своё решение оставить нападающего Криштиану Роналду в запасе в начале встречи. Форвард вышел только на 51-й минуте игры.

«Роналду на скамейке запасных? Я не жалею об этом. Команда очень хорошо выступила в матче со Швейцарией. Криштиану — отличный футболист. Он вошёл в игру, когда мы поняли, что это действительно необходимо. У меня нет никаких сожалений», — цитирует португальского специалиста журналист Альфредо Педулла.

В полуфинале марокканская сборная сыграет с победителем пары Англия — Франция. В другой встрече этой стадии сыграют сборные Хорватии и Аргентины. Финал турнира состоится 18 декабря.