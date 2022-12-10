Канчельскис раскритиковал сроки проведения ЧМ-2022 после победы Марокко над Португалией
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал сроки проведения ЧМ-2022.
«Я ещё до чемпионата мира всем говорил, что будут сюрпризы, — вот они и появляются. Зимой чемпионат мира не проводят. Зимой играют в хоккей, а не в футбол. Не думаю, что испанцы и португальцы проиграли бы Марокко, если бы турнир проходил летом. Но тем интереснее.
Все сейчас играют на результат. Любая ошибка может привести к отрицательному результату. Вот и марокканцы играли на результат. Да, ставили автобус и играли в оборонительный футбол, но они добились нужного результата», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Чемпионат мира проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
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