Канчельскис раскритиковал сроки проведения ЧМ-2022 после победы Марокко над Португалией

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал сроки проведения ЧМ-2022.

«Я ещё до чемпионата мира всем говорил, что будут сюрпризы, — вот они и появляются. Зимой чемпионат мира не проводят. Зимой играют в хоккей, а не в футбол. Не думаю, что испанцы и португальцы проиграли бы Марокко, если бы турнир проходил летом. Но тем интереснее.



Все сейчас играют на результат. Любая ошибка может привести к отрицательному результату. Вот и марокканцы играли на результат. Да, ставили автобус и играли в оборонительный футбол, но они добились нужного результата», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Чемпионат мира проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.