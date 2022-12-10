И. Федотов объяснил, почему в ворота Франции не был назначен пенальти после просмотра VAR
Поделиться
Российский футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал решение главного арбитра матча Англия — Франция Вилтона Сампайо не назначать пенальти в ворота Уго Льориса за фол защитника Деотшанкюля Юпамекано на нападающем Гарри Кейне.
«Фол на Кейне был за линией штрафной, поэтому никакого пенальти тут не было. Но арбитр пропустил фол – нужно было назначить штрафной и показать французу жёлтую карточку», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Эпизод случился на 25-й минуте встречи. После фола видеоассистенты проверили эпизод, но приняли решение не назначать 11-метровый удар. Также судьи решили не фиксировать нарушение на английском форварде и продолжили встречу после окончания проверки.
Комментарии
- 11 декабря 2022
-
00:09
-
00:03
-
00:01
-
00:01
- 10 декабря 2022
-
23:45
-
23:42
-
23:39
-
23:35
-
23:25
-
23:20
-
23:19
-
23:15
-
23:15
-
23:14
-
23:10
-
23:05
-
22:51
-
22:49
-
22:45
-
22:39
-
22:32
-
22:31
-
22:29
-
22:26
-
22:20
-
22:18
-
22:07
-
22:06
-
21:56
-
21:56
-
21:44
-
21:31
-
21:30
-
21:19
-
21:14
Партнерский контент