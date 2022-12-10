И. Федотов объяснил, почему в ворота Франции не был назначен пенальти после просмотра VAR

Российский футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал решение главного арбитра матча Англия — Франция Вилтона Сампайо не назначать пенальти в ворота Уго Льориса за фол защитника Деотшанкюля Юпамекано на нападающем Гарри Кейне.

«Фол на Кейне был за линией штрафной, поэтому никакого пенальти тут не было. Но арбитр пропустил фол – нужно было назначить штрафной и показать французу жёлтую карточку», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Эпизод случился на 25-й минуте встречи. После фола видеоассистенты проверили эпизод, но приняли решение не назначать 11-метровый удар. Также судьи решили не фиксировать нарушение на английском форварде и продолжили встречу после окончания проверки.