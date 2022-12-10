Алексей Миранчук принёс «Торино» победу в контрольном матче с «Эспаньолом»

Полузащитник итальянского клуба «Торино» Алексей Миранчук принёс команде победу в контрольном матче с «Эспаньолом».

«Торино» выиграл матч со счётом 1:0. На 39-й минуте единственный гол в составе победителей забил российский игрок. На 60-й минуте Миранчук был заменён. В следующем матче «Торино» сыграет с «Альмерией». Игра состоится 19 декабря.

26-летний Миранчук перешёл из «Локомотива» в «Аталанту» в сентябре 2020 года. Соглашение полузащитника с клубом из Бергамо рассчитано до лета 2024 года. Текущий сезон россиянин проводит в «Торино» на правах аренды. У туринцев есть право выкупа игрока. В девяти матчах текущего сезона чемпионата Италии Алексей Миранчук забил два гола и стал автором одной результативной передачи.