Алексей Миранчук принёс «Торино» победу в контрольном матче с «Эспаньолом»
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Полузащитник итальянского клуба «Торино» Алексей Миранчук принёс команде победу в контрольном матче с «Эспаньолом».
«Торино» выиграл матч со счётом 1:0. На 39-й минуте единственный гол в составе победителей забил российский игрок. На 60-й минуте Миранчук был заменён. В следующем матче «Торино» сыграет с «Альмерией». Игра состоится 19 декабря.
26-летний Миранчук перешёл из «Локомотива» в «Аталанту» в сентябре 2020 года. Соглашение полузащитника с клубом из Бергамо рассчитано до лета 2024 года. Текущий сезон россиянин проводит в «Торино» на правах аренды. У туринцев есть право выкупа игрока. В девяти матчах текущего сезона чемпионата Италии Алексей Миранчук забил два гола и стал автором одной результативной передачи.
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