Журналист Палмери объяснил, почему Миранчук играет в «Торино» лучше чем в «Аталанте»

Журналист Танкреди Палмери рассказал, что российский полузащитник Алексей Миранчук получает в «Торино» больше возможностей, чем в «Аталанте».

«Миранчук сейчас намного лучше, чем в «Аталанте». Юрич играет не совсем так, как Гасперини. Алексей получает больше возможностей в его системе, больше свободы, он может творить. Если в Бергамо он был третьим или четвёртым выбором на свою позицию, то в Турине он первый. Это был отличный выбор для него. Надеюсь, что он продолжит играть так же, потому что если будет спад, значит он ошибся», — рассказал Палмери в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Права на 27-летнего Миранчука принадлежат «Аталанте». В «Торино» Алексей выступает на правах аренды и в девяти матчах во всех турнирах забил два гола и отдал две результативные передачи.

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