Сантуш может быть уволен из сборной Португалии в ближайшие дни
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Вчера, 10 декабря, на стадионе «Эль-Тумама» прошёл матч четвертьфинала чемпионата мира, в котором играли сборные Марокко и Португалии. Финальный свисток Факундо Тельо зафиксировал сенсационную победу марокканцев со счётом 1:0. В ближайшие дни главный тренер португальской команды Фернанду Сантуш может покинуть свой пост.
«Завтра я полечу в Лиссабон, где мы, как и всегда, обсудим с руководством моё будущее», — приводит слова Сантуша журналист Фабрицио Романо. Также сообщается, что португальское руководство, скорее всего, расстанется со специалистом.
Фернанду Сантуш возглавил сборную Португалии в 2014 году. На счету 68-летнего тренера два выигранных трофея с командой: победы на Евро-2016 и в Лиге наций — 2018/2019.
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