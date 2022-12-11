Сантуш может быть уволен из сборной Португалии в ближайшие дни

Вчера, 10 декабря, на стадионе «Эль-Тумама» прошёл матч четвертьфинала чемпионата мира, в котором играли сборные Марокко и Португалии. Финальный свисток Факундо Тельо зафиксировал сенсационную победу марокканцев со счётом 1:0. В ближайшие дни главный тренер португальской команды Фернанду Сантуш может покинуть свой пост.

«Завтра я полечу в Лиссабон, где мы, как и всегда, обсудим с руководством моё будущее», — приводит слова Сантуша журналист Фабрицио Романо. Также сообщается, что португальское руководство, скорее всего, расстанется со специалистом.

Фернанду Сантуш возглавил сборную Португалии в 2014 году. На счету 68-летнего тренера два выигранных трофея с командой: победы на Евро-2016 и в Лиге наций — 2018/2019.