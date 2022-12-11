Григорий Иванов: мне бы хотелось, чтобы ЧМ-2022 выиграла Аргентина во главе с Месси

Президент «Урала» Григорий Иванов сделал прогноз победителя чемпионата мира 2022 года в Катаре. По мнению функционера, мундиаль может выиграть сборная Аргентины во главе с Лионелем Месси.

Во вторник, 13 декабря, команда Аргентины сыграет в полуфинальной встрече с Хорватией. Встреча начнётся в 22:00 мск.

«Я не болею ни за одну сборную в Катаре, но мне бы хотелось, чтобы чемпионат мира выиграла сборная Аргентины во главе с Месси. Это будет красивая история», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

ЧМ-2022 завершится 18 декабря. Стоит отметить, что турнир впервые проводится в зимнее время года и на Ближнем Востоке. Действующим чемпионом мундиаля является сборная Франции, которая в финале чемпионата мира 2018 года оказалась сильнее Хорватии (4:2).

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Аргентинцы разогреваются перед матчем в Дохе. Видеоролик: