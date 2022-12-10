Арбитр матча Нидерланды — Аргентина Лаос отреагировал на критику Месси

Антонио Матеу Лаос, главный арбитр встречи 1/4 финала чемпионата мира между Нидерландами и Аргентиной, прокомментировал работу судейской бригады, а также поделился мнением о критике его решений по ходу встречи от аргентинского форварда Лионеля Месси.

«Доволен работой, проделанной мной и моими коллегами. Грустно, что такие ситуации продолжают возникать… Футбол — это больше чем спорт, и это нужно доказывать.

Критика Месси? Меня очень огорчают его слова… Но мы продолжим работать», — приводит слова Лаоса Mundo Deportivo.

Встреча завершилась победой Аргентины в серии пенальти со счётом 4:3 (2:2 в основное время). По ходу встречи Матеу Лаос раздал игрокам обеих команд 15 жёлтых карточек, что стало рекордом турнира.