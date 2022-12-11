Сборная Франции никогда не проигрывала матчи ЧМ или Евро с Мбаппе в стартовом составе

Вчера, 10 декабря, завершился матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу, в котором сборная Франции обыграла Англию со счётом 2:1 и вышла в полуфинал мундиаля в Катаре.



В стартовом составе «трёхцветных» вышел нападающий Килиан Мбаппе, который отыграл весь поединок. Как сообщает Goal в своём «твиттере», команда Франции никогда не проигрывала матчи чемпионатов мира или Европы, когда 23-летний форвард выходил в старте.



В полуфинале подопечные Дидье Дешама сыграют со сборной Марокко. Игра пройдёт в среду, 14 декабря, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. В другом полуфинальном противостоянии сразятся сборные Хорватии и Аргентины.

Решающая встреча за титул чемпиона мира состоится 18 декабря.

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