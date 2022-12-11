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Главный тренер Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над Англией в 1/4 финала ЧМ

Главный тренер Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над Англией в 1/4 финала ЧМ
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился эмоциями от победы над Англией со счётом 2:1 в матче 1/4 финала чемпионата мира.

«Это потрясающе, это был отличный матч, мы столкнулись с поистине фантастической английской командой, но мы смогли забить ещё один мяч. Это было великолепно, мы должны насладиться этим. Мы в полуфинале, и это не пустяк. У нас есть менталитет и дух», — приводит слова Дешама Get French Football News.

В полуфинале подопечные Дидье Дешама сыграют со сборной Марокко. Встреча пройдёт в среду, 14 декабря, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. В другом полуфинальном матче сыграют сборные Хорватии и Аргентины. Решающий матч за титул чемпиона мира состоится 18 декабря.

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