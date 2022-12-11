Коман: во время пенальти Кейна у меня мурашки шли по коже

Нападающий сборной Франции Кингсли Коман прокомментировал результат матча 1/4 финала чемпионата мира — 2022 с Англией (2:1).



«Я счастлив, это прекрасно. Действительно невероятное чувство, мы провели отличный матч. Мы шли за победой, поэтому очень рады. Мы отпраздновали эту победу, всё было действительно великолепно.



На скамейке запасных никогда не бывает спокойно. Во время пенальти Кейна у меня мурашки шли по коже. Мы всегда готовы бороться друг за друга. Даже находясь на скамейке, мы стараемся передать энергию игрокам стартового состава. Мы кричали, помогали чем могли. Был сумасшедший накал. Когда я вышел на поле, то старался бороться за каждый мяч, хоть их было немного. В конце я допустил ошибку и ужасно испугался. Мы должны сохранять концентрацию на поле, потому что впереди ещё половина пути.



В следующем раунде турнира мы сыграем с прекрасной сборной Марокко. Придётся вложить всю энергию в достижение желаемого результата. Они отлично проявили себя, выйдя из трудной группы. Марокканцы заслужили право выступить в полуфинале. Нам стоит основательно подготовиться», — приводит слова Комана RMC Sport.