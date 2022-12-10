За Францию на ЧМ играет 36-летний форвард мечты. В него не верили всю карьеру

«В наше время трудно найти игроков, которые играют, как Жиру. Он кажется наиболее совершенным центральным нападающим на этом турнире. В этой сборной Франции есть красота и техника — Жиру олицетворяет все её сильные стороны», — это слова Давида Трезеге, автора «золотого» гола в финале Евро-2000.

Причём Трезеге, забивший за сборную 34 мяча, впервые сыграл за национальную команду в 20 лет. Тогда как Жиру попал в состав «трёхцветных» лишь в 25. В 2011-м Лоран Блан впервые вызвал форварда «Монпелье». Игнорировать форму нападающего, который пачками колотил голы в Лиге 1, было бы преступлением.

Через полгода Жиру стал чемпионом Франции и уехал в «Арсенал». Хотя за три года до переезда в АПЛ играл в Лиге 2 (за «Тур»), а ещё раньше вылетел из «Гренобля» — тренер Мехмед Баждаревич забраковал молодого парня. Другие нападающие, по мнению Баждаревича, были быстрее и техничнее.

Анри критиковал Жиру и считал его «вымирающим форвардом»

Летом 2012-го «Арсенал» остался без Робина ван Перси — лучший форвард команды сбежал в «МЮ» к Алексу Фергюсону. Получился интересный расклад — после единственного прорывного сезона новичок должен был доказывать, что он как минимум не хуже нидерландца. Но был ли у Жиру такой же убийственный удар с левой ноги, как у ван Перси? А скорость молодого Тео Уолкотта? Напор Алексиса Санчеса (пришёл двумя годами позже)? Техника Санти Касорлы?

Оливье Жиру Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Жиру пять сезонов подряд забивал за «Арсенал» минимум 10 голов в сезоне, но никогда не был главной звездой команды. Всегда находился кто-то более дорогой, быстрый, перспективный, медийный. Оливье просто был максимально старательным и иногда делал красоту, которая только сейчас стала частью его большого наследия: ассист на гол Уилшира «Норвичу» в сезоне-2013/2014, гол пяткой «Кристал Пэлас» в 2017-м. Эффектные завершения после навесов (Жиру всегда был очень координированным футболистом), удары через себя, «ножницами».



В его игре всегда присутствовала французская утончённость для гурманов, но этого не хватало для статуса звезды. Зато хватило для шестой строчки в списке лучших бомбардиров «Арсенала» за всю историю (105 голов). После Тео Уолкотта, Денниса Бергкампа, Робина ван Перси, Иана Райта и Тьерри Анри.



Кстати, в 2015-м именно Анри обрушился с критикой на «Арсенал» и конкретно Жиру.

Тьери Анри бывший форвард «Арсенала» и сборной Франции «Арсеналу» нужно купить минимум четырёх игроков, чтобы был хребет. Нужен вратарь, по-прежнему нужен центральный защитник, нужен опорный полузащитник. И, конечно же, нужен лучший форвард. С Жиру в нападении «Арсенал» не выиграет АПЛ».

Только вот потом приходили Обамеянг и Ляказетт — формально нападающие на пике формы, которые гораздо круче Жиру по качествам. Однако «Арсенал» так и не стал чемпионом. Впрочем, с годами Тьерри всё-таки признал крутость Жиру. И даже стал поздравлять его после забитых голов. Но сомневался, что Жиру побьёт рекорд Анри по голам за сборную.



– Оливье — из тех форвардов, которые сейчас вымирают. Старая школа — удержать мяч, скинуть его на фланг, открыться в штрафной, чтобы замкнуть кросс. Но что нравится в Жиру — он очень хорош в подыгрыше. Всегда поможет вам забить. Я думаю, что для Дидье Дешама здорово иметь такого нападающего, как Оливье, и, если он побьет рекорд, это будет потрясающе. Хотя я очень удивлюсь, если это всё-таки произойдёт.



А это всё-таки произошло.

Жиру не стареет и максимально крут в командной игре

После ухода из «Арсенала» казалось, что Жиру просто отыграет в «Челси» по формату какого-нибудь Батшуайи. А вышло совсем по-другому. Да, Жиру чаще оставался в запасе, но даже так француз выбил бешеный хайлайт — победный гол на выезде «Атлетико» в 1/8 финала ЛЧ, который болельщики «Челси» признали лучшим голом сезона-2020/2021. Ну и сама победа в Лиге чемпионов — как награда за все годы стараний. А финал Лиги Европы с «Арсеналом» в 2019-м (4:1)? Тогда Жиру практически сделал всю игру. И даже здесь лучшим признали не его, а Эдена Азара.

Томас Тухель бывший главный тренер «Челси» «Я наблюдаю за Жиру каждый день на тренировках. Поэтому для меня нет ничего удивительного, что он так хорош. Организм Жиру находится в прекрасном состоянии, он отлично тренируется. Вижу, что Оливье наслаждается каждым днем пребывания в качестве профессионального футболиста на этом уровне. Он тренируется так, словно ему 20 лет. Этот парень одновременно веселится и с большой самоотдачей работает на тренировках. Удивительное сочетание. Своим позитивом Жиру заряжает весь коллектив. И ему совершенно без разницы, как входить в игру — в стартовом составе или со скамейки. Качества Оливье всегда при нём».

В одном из интервью Жиру сказал, что его карьерный девиз звучит примерно так: «Делайте дерьмо, которое люди не замечают». На победном ЧМ-2018 форвард так ни разу и не забил, однако сыграл во всех семи матчах. Жиру опять остался в тени, пока Мбаппе, Гризманн, Канте, Погба и Юмтити напрямую делали результат. Но рядом с ними всегда был старательный парень из Шамбери, который прессинговал оппонентов, быстро расставался с мячом и максимально освобождал пространство для партнёров. На победном ЧМ-1998, кстати, у Эме Жаке был подобный форвард — Стефан Гиварш из «Осера» сыграл в шести матчах. И тоже ни разу не забил. Зато его работа в команде помогла раскрыться другим игрокам (тому же Анри).

Сам Дешам неоднократно отмечал особую роль Жиру. Вот слова после победного матча с Уругваем в четвертьфинале ЧМ-2018: «Оливье — очень важный футболист для нас. Жиру — щедрый человек и никогда не жалуется, когда нужно поработать на команду. Да, форварду нужно забивать, но Оливье вносит баланс в наш футбол и оттягивает на себя защитников, развязывая руки Мбаппе и Гризманну».



Сейчас Жиру снова в тени партнёров, даже несмотря на три забитых гола. Мбаппе, судя по всему, выходит на карьерный пик. Гризманн демонстрирует потрясающий многофункциональный футбол. Усман Дембеле показывает лучшую игру за последние шесть лет карьеры. Тео Эрнандес разрывает левый фланг. А Жиру просто получает удовольствие от процесса и максимально работает на команду — даже в свои 36.

Оливье Жиру Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но помимо всех трофеев в карьере (а их не так уж и мало), Жиру выбил главное достижение — превратил старание в искусство для ценителей. Которое признаю́т уже все.