Рауль Рианчо: для меня большая честь быть клоуном и смешить людей
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Испанский тренер Рауль Рианчо высказался о «Спартаке» и своём имидже.
«Спартак» — большая команда в России и в Европе. Это клуб, который вызывает уважение у каждого человека. Я думаю, что это отличное место работы для любого тренера. Многие, наверное, мечтают попасть туда.
Меня называют клоуном в России? Видя, что сейчас происходит в мире, когда многие плачут, мне нравится быть клоуном и иметь возможность вызывать улыбку на лицах людей. Для меня большая честь быть клоуном и смешить людей», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».
Рауль Рианчо пришёл в «Спартак» летом 2018 года и стал помощником Массимо Карреры. После отставки итальянца он провёл несколько матчей в качестве исполняющего обязанности и покинул клуб в ноябре этого же года.
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