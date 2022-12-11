Рауль Рианчо: для меня большая честь быть клоуном и смешить людей

Испанский тренер Рауль Рианчо высказался о «Спартаке» и своём имидже.

«Спартак» — большая команда в России и в Европе. Это клуб, который вызывает уважение у каждого человека. Я думаю, что это отличное место работы для любого тренера. Многие, наверное, мечтают попасть туда.



Меня называют клоуном в России? Видя, что сейчас происходит в мире, когда многие плачут, мне нравится быть клоуном и иметь возможность вызывать улыбку на лицах людей. Для меня большая честь быть клоуном и смешить людей», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».



Рауль Рианчо пришёл в «Спартак» летом 2018 года и стал помощником Массимо Карреры. После отставки итальянца он провёл несколько матчей в качестве исполняющего обязанности и покинул клуб в ноябре этого же года.