Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Флик хочет, чтобы Нойер был основным вратарём Германии на Евро-2024. Нойеру будет 38 лет

Флик хочет, чтобы Нойер был основным вратарём Германии на Евро-2024. Нойеру будет 38 лет
Комментарии

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик хочет, чтобы голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер был основным стражем ворот национальной команды на домашнем чемпионате Европы 2024 года. Об этом сообщает Sport1.de.

По информации источника, Флик рассматривает Нойера основным вратарём сборной Германии на Евро-2024, несмотря на то что голкиперу на момент старта турнира будет 38 лет. Наставник немецкой команды не рассматривает вратарей «Барселоны» и «Айнтрахта» Марка-Андре тер Штегена и Кевина Траппа.

Нойер дебютировал в сборной Германии в 2009 году. Всего за национальную команду вратарь провёл 117 матчей, 48 из которых сыграл «на ноль». Нойер был основным вратарём сборной Германии на четырёх чемпионатах мира (2010, 2014, 2018 и 2022) и трёх чемпионатах Европы (2012, 2016 и 2020). С национальной командой вратарь стал чемпионом мира в 2014 году.

Новость по теме
Мануэль Нойер сломал ногу во время отдыха. Он больше не сыграет в этом сезоне

«Бавария» объявила о продлении контракта Нойера роликом с козлом

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022