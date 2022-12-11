Флик хочет, чтобы Нойер был основным вратарём Германии на Евро-2024. Нойеру будет 38 лет

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик хочет, чтобы голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер был основным стражем ворот национальной команды на домашнем чемпионате Европы 2024 года. Об этом сообщает Sport1.de.

По информации источника, Флик рассматривает Нойера основным вратарём сборной Германии на Евро-2024, несмотря на то что голкиперу на момент старта турнира будет 38 лет. Наставник немецкой команды не рассматривает вратарей «Барселоны» и «Айнтрахта» Марка-Андре тер Штегена и Кевина Траппа.

Нойер дебютировал в сборной Германии в 2009 году. Всего за национальную команду вратарь провёл 117 матчей, 48 из которых сыграл «на ноль». Нойер был основным вратарём сборной Германии на четырёх чемпионатах мира (2010, 2014, 2018 и 2022) и трёх чемпионатах Европы (2012, 2016 и 2020). С национальной командой вратарь стал чемпионом мира в 2014 году.

Новость по теме Мануэль Нойер сломал ногу во время отдыха. Он больше не сыграет в этом сезоне

«Бавария» объявила о продлении контракта Нойера роликом с козлом