Демирал — после вылета Португалии с ЧМ: это ничего не меняет. Роналду — величайший игрок
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Турецкий защитник «Аталанты» Мерих Демирал высказался о португальском форварде Криштиану Роналду после матча 1/4 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Марокко. Напомним, марокканцы обыграли сборную Португалии со счётом 1:0.
«Это ничего не меняет. Роналду — величайший футболист в истории и останется им навсегда. Он герой для меня и многих других игроков», — написал Демирал на своей странице в социальных сетях.
Напомним, Роналду и Демирал вместе выступали за «Ювентус».
Сборная Марокко в полуфинале чемпионата мира — 2022 в Катаре сыграет с национальной командой Франции, ранее выбившей из турнира Англию (2:1). Финальный матч ЧМ-2022 состоится 18 декабря. Действующие чемпионы мира — французы.
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