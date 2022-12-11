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Чемпионат мира по футболу – 2022, матчи и итоги дня, главное, что произошло, результаты плей-офф, календарь, 10 декабря

Немыслимая трагедия Роналду и Кейна. Что творится на чемпионате мира – 2022
Павел Прохоров
Чемпионат мира по футболу – 2022, матчи дня
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Франция всё ближе ко второму подряд титулу.

Чемпионат мира в Катаре близится к развязке. 10 декабря состоялись ещё два четвертьфинала, после которых стали известны все полуфинальные пары: Аргентина – Хорватия и Франция – Марокко. Как и днём ранее, без сенсаций не обошлось.

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Португалия провалилась в матче с Марокко. Не помог даже Роналду

Марокканцы продолжают обыгрывать топ-сборные. Вслед за Бельгией и Испанией пострадала Португалия. На 42-й минуте матча нападающий сборной Марокко и «Севильи» Юссеф Эн-Несири выше всех выпрыгнул в штрафной Диогу Кошты и забил единственный гол в игре. Марокканцы отомстили Испании и Португалии за ЧМ-2018. Тогда они были в одной группе с Ираном и заняли четвёртое место, а две европейские команды вышли в плей-офф.

Криштиану Роналду остался в запасе и вышел на поле на 51-й минуте. 37-летний португалец нанёс один удар в створ, который на исход встречи никак не повлиял. После финального свистка нападающий расплакался. Он так и не стал чемпионом мира и не забил в плей-офф ЧМ.

Сборная Марокко

Сборная Марокко

Фото: Francois Nel/Getty Images

После матча Бруну Фернандеш жёстко прошёлся по судейству. Он остался недоволен назначением аргентинского судьи на матч Марокко – Португалия. «Я не знаю, собираются ли они отдать победу на турнире Аргентине. Мне всё равно, я буду говорить то, что думаю. Пошли они. Очень странно, что судья – из страны, которая до сих пор участвует в турнире. Очевидно, они настроены против нас», — приводит слова Фернандеша Marca.

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Франция дожала Англию. Кейн облажался

Самый интригующий матч ЧМ-2022. Перед игрой было вообще непонятно, кто выйдет в полуфинал, но опыт четырёхлетней давности помог Франции. Быстрый гол Орельена Тчуамени на 17-й минуте вывел команду Дидье Дешама вперёд. Англия ответила только во втором тайме – после перерыва Букайо Сака оказался на газоне в чужой штрафной, а Гарри Кейн реализовал пенальти – 1:1.

Франция празднует гол

Франция празднует гол

Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Англия играла лучше, но на 78-й минуте Оливье Жиру забил победный мяч. Это был его 53-й гол за сборную Франции. Через три минуты Мэйсон Маунт заработал пенальти. Тео Эрнандес весь матч не успевал за игроками сборной Англии и «привёз» 11-метровый. К «точке» подошёл Кейн и… пробил выше ворот.

Англия снова осталась без медалей, а Франция всё ближе к тому, чтобы выиграть второй чемпионат мира подряд.

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Расписание плей-офф

Расписание плей-офф

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