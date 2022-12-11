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Глава КОНМЕБОЛ: заявки Уругвая, Аргентины, Парагвая и Чили на проведение ЧМ-2030 солидны

Глава КОНМЕБОЛ: заявки Уругвая, Аргентины, Парагвая и Чили на проведение ЧМ-2030 солидны
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Глава Южноамериканской конфедерации футбола Алехандро Домингес назвал «очень солидными» заявки Уругвая, Аргентины, Парагвая и Чили на проведение ЧМ-2030.

«Кандидатура очень солидная. 2030-й год — это вопрос, который ФИФА должна решить. ФИФА и футбольная семья обязаны помнить о том, как и что мы собираемся делать, чтобы помнить о тех, кто организовал тот первый чемпионат мира, о том, что он родился в Уругвае. У других стран всегда будет возможность с 2030 года, когда они будут праздновать 100-летие, потому что 100-летие наступает только один раз, и на этот раз турнир должен пройти в Южной Америке», — приводит слова функционера Mundo Deportivo.

Уругвай принимал первый в истории чемпионат мира по футболу в 1930 году. Уругвай, Аргентина, Парагвай и Чили надеются получить право на проведение мундиаля под лозунгом «Вместе 2030».

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