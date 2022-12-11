Массимо Каррера отреагировал на слухи о возможном возвращении в Россию

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на слухи о возможном возвращении к работе в российском чемпионате.

«Я лишь сказал, что с удовольствием вернулся бы в Россию», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее в телеграм-канале журналиста Ильи Казакова появилась запись, намекающая на возможное возвращение Массимо Карреры в чемпионат России.

Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. При нём красно-белые стали чемпионами России в 2017 году и выигрывали Суперкубок страны в сезоне-2017/2018. После увольнения из московского клуба итальянский специалист работал в греческом АЕКе и итальянском «Бари». В настоящий момент 58-летний тренер является безработным.