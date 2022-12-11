«ПСЖ» вступил в борьбу с «Барселоной» за Канте

Продолжает появляться информация об интересе топ-клубов к полузащитнику Н'Голо Канте, у которого заканчивается контракт с «Челси» в конце сезона.

«ПСЖ» собирается перехватить игрока у «Барселоны». В стане сине-гранатовых знают о сложившейся ситуации. Об этом сообщает Sport.es. Ранее появлялась информация, что французский хавбек уже несколько недель ведёт переговоры с «Барселоной» и каталонский клуб близок к тому, чтобы бесплатно получить футболиста в конце сезона. Главной проблемой для потенциального перехода является вопрос о заработной плате игрока. Из-за финансовых ограничений «Барселона» не сможет платить полузащитнику столько же, сколько и «Челси».

Н'Голо Канте перешёл в «Челси» в 2016 году. 31-летний игрок выигрывал в составе лондонского клуба АПЛ и Лигу чемпионов.