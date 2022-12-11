Ольга Смородская: Марокко — открытие ЧМ-2022. Их игра в Катаре войдёт в историю футбола
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Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о выходе сборной Марокко в полуфинал чемпионата мира — 2022 в Катаре. В 1/4 финала турнира марокканцы обыграли Португалию (1:0).
«Выход сборной Марокко в полуфинал чемпионата мира — сюрприз для меня. Их игра и выход в полуфинал — это невероятное достижение марокканского футбола, которое войдёт в историю. Я считаю, что они заслуженно вышли в полуфинал. Особенно показала это игра с португальцами. Они не давали португальцам поднять голову. Очень хорошо работала защита, но при этом не было глухой обороны. Всё время контратаковали. Молодцы! Сборная Марокко — открытие ЧМ-2022», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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- 11 декабря 2022
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