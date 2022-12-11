Маунт: с гордостью называю парней не только моими товарищами по команде, но и братьями

Полузащитник сборной Англии Мэйсон Маунт обратился к болельщикам в социальной сети после вылета национальной команды с чемпионата мира 2022 года в Катаре. В матче 1/4 финала сборная Англии проиграла национальной команде Франции со счётом 1:2. Маунт вышел на замену на 79-й минуте встречи.
«Проснувшись сегодня, я всё ещё чувствую такую же сильную боль… Сердце и решимость этой команды вдохновляли, мы хотели идти дальше, но этому не суждено было сбыться.
Поддержка, которую мы почувствовали на этом турнире, подтолкнула нас больше, чем когда-либо. Отдельное спасибо всем вам, кто был с нами на каждом шагу. С гордостью называю парней не только моими товарищами по команде, но и моими братьями. Мы вернёмся. Впереди у нас ещё много особенных моментов. Мы Англия!» — написал Маунт в «Твиттере».
Видео: Реакция болельщиков Англии на промах Кейна с пенальти
- 11 декабря 2022
-
18:24
-
18:14
-
18:14
-
18:04
-
17:57
-
17:50
-
17:48
-
17:38
-
17:36
-
17:35
-
17:24
-
17:21
-
17:20
-
17:20
-
16:56
-
16:41
-
16:25
-
16:23
-
16:19
-
16:18
-
16:17
-
16:11
-
16:10
-
16:01
-
15:55
-
15:47
-
15:47
-
15:34
-
15:27
-
15:26
-
15:23
-
15:00
-
14:55
-
14:54
-
14:43