Маунт: с гордостью называю парней не только моими товарищами по команде, но и братьями

Полузащитник сборной Англии Мэйсон Маунт обратился к болельщикам в социальной сети после вылета национальной команды с чемпионата мира 2022 года в Катаре. В матче 1/4 финала сборная Англии проиграла национальной команде Франции со счётом 1:2. Маунт вышел на замену на 79-й минуте встречи.



«Проснувшись сегодня, я всё ещё чувствую такую же сильную боль… Сердце и решимость этой команды вдохновляли, мы хотели идти дальше, но этому не суждено было сбыться.

Поддержка, которую мы почувствовали на этом турнире, подтолкнула нас больше, чем когда-либо. Отдельное спасибо всем вам, кто был с нами на каждом шагу. С гордостью называю парней не только моими товарищами по команде, но и моими братьями. Мы вернёмся. Впереди у нас ещё много особенных моментов. Мы Англия!» — написал Маунт в «Твиттере».

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