Иранский футболист приговорён к смертной казни за участие в народных протестах
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Бывший игрок иранских клубов «Трактор» и «Рах-Ахан» Амир Наср-Азадани приговорён к смертной казни за участие в народных протестах, сообщает Iran Wire.
По информации источника, футболист был арестован в конце ноября, а позже его имя появилось в списке осуждённых на смертную казнь. Футболист обвиняется в «ведении войны против Бога».
Всего в этот список на данный момент попали 28 человек.
Протесты против государственного строя в Иране начались в сентябре после смерти Махсы Амини. Девушку задержала полиция нравов за «неподобающее ношение хиджаба», позже она впала в кому и умерла. По данным иранских СМИ, правоохранители сильно избили Амини, что и стало причиной впадения в кому.
«Как об этом можно молчать?!» У иранцев забрали протестный флаг:
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