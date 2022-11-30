Карлуш Кейруш объявил об уходе с поста главного тренера сборной Ирана

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш объявил об уходе из иранской национальной команды.



«Парни и дорогие друзья, нет ничего постыдного в том, чтобы не достигнуть своей мечты, пока вы боретесь за неё и делаете всё возможное. Я горжусь вами, вы снова были великолепны на поле и за его пределами. Для меня было честью и привилегией быть частью этой футбольной семьи. Я считаю, что вы заслуживаете уважения. Желаю вам счастья, успехов и здоровья. Спасибо», — написал Кейруш на своей странице в социальных сетях.

Накануне сборная Ирана проиграла национальной команде США в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 со счётом 0:1 и не смогла пробиться в плей-офф турнира. Единственный гол забил полузащитник США Кристиан Пулишич.