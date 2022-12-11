Александр Самедов: не назвал бы победу Марокко над Португалией сенсацией. Всё по делу!

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Самедов высказался о победе сборной Марокко над Португалией в четвертьфинальном матче чемпионата мира в Катаре со счётом 1:0. Марокканцы стали первой африканской командой, которой удалось добраться до полуфинала мирового первенства.
«Если честно, я бы не назвал вчерашнюю победу Марокко над Португалией сенсацией. Всё по делу! У них мощная сборная с множеством звёзд. Очень дисциплинированная команда — этим они и привлекают. Стоит отметить их функциональную готовность. Весь второй тайм марокканцы оборонялись, но почти ничего не дали Португалии создать у своих ворот. Играли вторым номером, грамотно воспользовались своим шансом забить. Честно говоря, я совсем не удивлён. На этом чемпионате мира уже ничего не удивляет», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 11 декабря 2022
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