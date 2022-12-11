Рафаэл Леау: у Марокко было нечто большее, чего не было у Португалии
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Вингер сборной Португалии Рафаэл Леау прокомментировал вылет своей команды с чемпионата мира после поражения от Марокко со счётом 0:1 в четвертьфинале турнира.
«С тем составом, который у нас был, мы стремились пройти как можно дальше… К победе на чемпионате мира. Мы доказали свою ценность как команда, и, несмотря на то, что мы в итоге пришли к разочарованию, мы в полной мере наслаждались этим соревнованием. Мы столкнулись с противником, у которого было нечто большее, чего не было у нас, и поэтому они прошли дальше… Но на этом жизнь не заканчивается, мы преодолеем эту главу вместе, и будущее, безусловно, будет веселым. Благодарю португальцев за поддержку в каждой игре!» — приводит слова Леау итальянский журналист Альфредо Педулла.
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