Рафаэл Леау: у Марокко было нечто большее, чего не было у Португалии

Вингер сборной Португалии Рафаэл Леау прокомментировал вылет своей команды с чемпионата мира после поражения от Марокко со счётом 0:1 в четвертьфинале турнира.

«С тем составом, который у нас был, мы стремились пройти как можно дальше… К победе на чемпионате мира. Мы доказали свою ценность как команда, и, несмотря на то, что мы в итоге пришли к разочарованию, мы в полной мере наслаждались этим соревнованием. Мы столкнулись с противником, у которого было нечто большее, чего не было у нас, и поэтому они прошли дальше… Но на этом жизнь не заканчивается, мы преодолеем эту главу вместе, и будущее, безусловно, будет веселым. Благодарю португальцев за поддержку в каждой игре!» — приводит слова Леау итальянский журналист Альфредо Педулла.