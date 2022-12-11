Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналдо назвал фамилию потенциального главного тренера сборной Бразилии

Роналдо назвал фамилию потенциального главного тренера сборной Бразилии
Комментарии

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдо рассказал, что сейчас национальная команда занимается поисками нового главного тренера команды после отставки Тите с должности наставника, а также назвал фамилию возможного преемника.

«Я думаю, что все будут удивлены. Из всего длинного списка федерация футбола Бразилии рассмотрит Фернандо Диниза. Я думаю, что есть и другие международные имена, которые не упоминаются. Я постараюсь выяснить это, присмотреться повнимательнее — но, возможно, Фернандо Диниз был бы привлекателен для сборной Бразилии. Он парень, который хорошо играет, даёт шоу для публики.

Многие могут усомниться в нём, потому что он не выигрывал трофеи, но я думаю, что он хороший тренер. Мне любопытно узнать, кто будет следующим тренером сборной. Это очень важное решение на следующий цикл, и чем раньше будет представлено имя и начнётся работа над философией команды, тем будет лучше», — цитирует Роналдо издание Marca.

Фернандо Диниз является главным тренером бразильского клуба «Флуминенсе». Его команда заняла третье место в национальном первенстве, отстав от чемпиона страны, «Палмейраса», на 11 очков.

Новость по теме
Роналдо: Бразилия вела переговоры с Гвардиолой, но он решил остаться в «Манчестер Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022