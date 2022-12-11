Роналдо назвал фамилию потенциального главного тренера сборной Бразилии

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдо рассказал, что сейчас национальная команда занимается поисками нового главного тренера команды после отставки Тите с должности наставника, а также назвал фамилию возможного преемника.
«Я думаю, что все будут удивлены. Из всего длинного списка федерация футбола Бразилии рассмотрит Фернандо Диниза. Я думаю, что есть и другие международные имена, которые не упоминаются. Я постараюсь выяснить это, присмотреться повнимательнее — но, возможно, Фернандо Диниз был бы привлекателен для сборной Бразилии. Он парень, который хорошо играет, даёт шоу для публики.
Многие могут усомниться в нём, потому что он не выигрывал трофеи, но я думаю, что он хороший тренер. Мне любопытно узнать, кто будет следующим тренером сборной. Это очень важное решение на следующий цикл, и чем раньше будет представлено имя и начнётся работа над философией команды, тем будет лучше», — цитирует Роналдо издание Marca.
Фернандо Диниз является главным тренером бразильского клуба «Флуминенсе». Его команда заняла третье место в национальном первенстве, отстав от чемпиона страны, «Палмейраса», на 11 очков.
- 11 декабря 2022
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