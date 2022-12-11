Стоичков: раньше аргентинцы отдавали мяч Месси и останавливались. Теперь всё иначе

Бывший футболист «Барселоны» Христо Стоичков поделился мнением о выступлении сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре и о её капитане Лионеле Месси, а также прокомментировал встречу команды с Нидерландами в 1/4 финала (победа по пенальти 4:3, 2:2 в основное время).

«Мне понравился Месси. Аргентина немного изменилась, и к лучшему. Конечно, зависимость от Лео есть, как же ей не быть. Но раньше ему давали мяч, и все останавливались, а теперь всё иначе. Я вижу аргентинцев, которые иногда нарочно этого не делают. Они сами больше двигаются, комбинируют и открывают другие участки поля, а Месси может отдохнуть и быть спокойнее.



Это достижение? Да. Они хорошо обороняются, идут на пике, и в этом их сила. Это важный фактор — вы выигрываете матчи таким образом. Когда Скалони начал вносить изменения [в игре с Нидерландами], он нарушил ритм. Да, Нидерланды выпустили сначала одного высокого парня, затем другого, и аргентинцы отступили. Какая разница, если в штрафной будут два высоких парня! Если бы я играл в атаке, то вывел бы их из зоны», — цитирует Стоичкова Sport.es.