Стоичков: абсолютно уверен, что Испания станет чемпионом мира в 2026 году

Экс-нападающий «Барселоны» Христо Стоичков поделился мнением о сборной Испании и Луисе Энрике, который покинул пост главного тренера команды после вылета с чемпионата мира, а также назвал самых талантливых игроков в команде.

«Было много увольнений — больше, чем обычно. Но когда результаты не сопровождают вашу работу, это всегда происходит. Но я не знаю, что случилось с Луисом Энрике. Я думал, что он останется. Он хорошо поработал с этой командой, и было видно, что запала для конкуренции достаточно. У вас есть два лучших игрока до 20 лет, это Гави и Педри, а также Ансу Фати, голкипер Унай Симон, который хорошо играет ногами. Спереди вам нужен парень, чтобы соединить всё вместе. Даниэль Ольмо — отличный игрок, Сарабия — другой плана. Чтобы стать чемпионом мира, нужна готовая команда. В этом году он не был на том уровне, чтобы стать чемпионом.

Я абсолютно уверен, что Испания может стать чемпионом мира в 2026 году. Если они не выйдут в полуфинал или финал, это будет провалом. С этим поколением и двумя-тремя правками на некоторых позициях у них есть шанс. Есть алмазы, которые нужно полировать. Мы привыкли желать чего-то с сегодняшнего дня на завтра, но для этого нужно много работать. Это то, что Йохан [Круифф] сделал со мной. Я был удивлен, что Луис Энрике ушел из команды, потому что он боец, у него есть знания, он использует технологии… У Испании были отличные от других качества, но если ты не забиваешь голы, ты обречен», — цитирует Стоичкова Sport.es