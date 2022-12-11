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Пепе: Криштиану Роналду в порядке. Он наш португальский флаг

Пепе: Криштиану Роналду в порядке. Он наш португальский флаг
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Защитник сборной Португалии Пепе высказался о партнёре по сборной – форварде Криштиану Роналду. Вчера, 10 декабря, португальцы уступили Марокко с минимальным счётом в четвертьфинале чемпионата мира и покинули турнир.

«Я думаю, Криштиану в порядке. Он наш португальский флаг, который развевается по всему миру. Он внёс свой вклад, когда приехал в сборную, и мы должны поблагодарить его», — приводит слова Пепе Mundo Deportivo.

Марокканцы после победы над Португалией вышли в полуфинал турнира, где сыграют с командой Франции. Другую полуфинальную пару составили сборные Хорватии и Аргентины.

Вероятно, для 39-летнего Пепе и 37-летнего Роналду это был последний чемпионат мира.

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