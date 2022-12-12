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Крыховяк: ни один человек не завершит мою карьеру в сборной Польши. Это будет моё решение

Крыховяк: ни один человек не завершит мою карьеру в сборной Польши. Это будет моё решение
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Экс-полузащитник «Локомотива» и «Краснодара» Гжегож Крыховяк высказался о продолжении карьеры за сборную Польши. В текущем сезоне хавбек выступает за «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии.

«Конечно, я планирую продолжить выступления за сборную. Некоторые люди говорят, что я больше не играю на должном уровне. Я играю не в самом сильном чемпионате, но я подчёркиваю, что выбрал Саудовскую Аравию не из-за уровня своей игры, а из-за ситуации между Россией и Украиной. Я привык к тому, что мне за тридцать, что мне благодарны за мою игру за сборную.

Чувствую себя готовым к этому. Ни один эксперт, журналист или болельщик не завершит мою карьеру в сборной. Это будет моё решение», — приводит слова Крыховяка Matchyki.pl.

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