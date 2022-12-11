Крыховяк прокомментировал скандал в сборной Польши из-за премиальных за участие в ЧМ

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Краснодара» Гжегож Крыховяк высказался о скандале с премиальными за участие сборной Польши в чемпионате мира. Ранее стало известно, что премьер-министр страны Матеуш Моравецкий пообещал футболистам около € 6,4 млн за выход в плей-офф. Поляки пробились в 1/8 финала, уступив на этой стадии сборной Франции, а позже стало известно, что большая часть средств будет перечислена на развитие юношеского футбола в стране.



«Нам обещали большую сумму за выход в плей-офф. Мы приняли это к сведению, но с самого начала отнеслись к информации с недоверием, потому что уже кое-что повидали в жизни.



Мы договорились, что если это действительно случится, то часть средств пойдёт на благотворительность. Только такой шаг мог избавить нас от различных сплетен.



Группа футболистов, которые хорошо зарабатывают, могли бы отказаться от бонусов, но они не могут решать за других: для многих эти деньги изменили бы их финансовую ситуацию.



Могли ли мы отказаться от бонуса индивидуально? Представляете, как выглядели бы Крыховяк и Левандовски, которые отказались от премиальных, когда другие игроки этого не сделали? Нас бы назвали предателями, которые делают это ради своего имиджа», — приводит слова полузащитника matchyki.pl.

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