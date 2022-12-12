Хавьер Дзанетти — о Месси на ЧМ: сейчас он лидер больше, чем когда-либо

Бывший защитник «Интера» Хавьер Дзанетти высказался о нападающем Лионеле Месси и сборной Аргентины.
«Сейчас он лидер больше, чем когда-либо, и показывает это в каждой игре. Он дарил аргентинским болельщикам радость с тех пор, как начал играть. Он наш капитан, наш лидер, наша точка опоры. Он заслуживает всего, что у него есть сейчас.
У Аргентины есть характер, она верит в то, что делает. Осталось всего несколько дней до великолепного полуфинала против Хорватии, в котором они могут войти в историю.
Хорватия будет трудным соперником. На чемпионате мира может случиться все, что угодно, Бразилия – отличная команда, но они также столкнулись с Хорватией, которая верила до конца», – приводит слова Дзанетти La Nacion.
Сборная Аргентины встретится со сборной Хорватии в полуфинале ЧМ-2022. Матч пройдет во вторник, 13 декабря.
Аргентинцы разогреваются перед матчем в Дохе:
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