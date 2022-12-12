Владислав Радимов отметил сходство сборной Марокко на ЧМ и Греции образца 2004 года

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов отметил сходство команды Марокко, выступающей на чемпионате мира‑2022 в Катаре, и сборной Греции образца 2004 года, одержавшей победу в Евро-2004.
«Чтобы сравнить сборную Марокко со сборной Греции образца 2004 года, нужно сыграть против сборной Марокко. Если рассуждать поверхностно, то обе команды во главу угла ставят оборону. И тем, и другим забить очень сложно. Плюс у них есть хорошие фланговые защитники — у греков был Сейтаридис, прошедший через «Динамо», у Марокко есть Хакими, играющий сейчас в «ПСЖ». Также у обеих команд поставлен быстрый выход в атаку, а впереди располагается нападающий, который может забить: Харистеас у Греции и Эн‑Несери у Марокко.
Португальцам и испанцам в матчах с этой командой не хватило открытого футбола, риска. В матче против Франции Марокко себе не изменит.
Криштиану Роналду сделал меньше всех касаний? Он вышел на позицию центрального нападающего — разумеется, он касался меньше всех», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».
Полуфинальный матч чемпионата мира с участием сборных Марокко и Франции состоится 14 декабря. В другом полуфинале днем ранее сыграют аргентинцы и хорваты.
В Марокко отмечают выход сборной в полуфинал:
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