Владелец «Шахтёра» Ахметов: я родился в бедной семье. Мы жили вчетвером и спали на полу

Ринат Ахметов, являющийся владельцем донецкого «Шахтёра», рассказал о трудных временах своего детства.
«Я родился в бедной семье, которая практически не удовлетворяла свои основные потребности. У нас был дом на 20 квадратных метров, где мы жили вчетвером и спали на полу. Была угольная печь, которой мы пользовались утром, а туалет был на улице.
Моя жизненная философия – это философия моего бизнеса: я ненавижу бедность и страдания людей. Желаю удачи себе и другим. Я хочу видеть людей счастливыми», — приводит слова Ахметова Washington Post.
Напомним, после 13 сыгранных матчей «Шахтёр» располагается на втором месте таблицы украинской Премьер-лиги, имея в своём активе 30 очков. У лидера, «Днепра-1», на пять очков больше.
Зинченко оформил комнату в доме в стиле «Арсенала»
- 12 декабря 2022
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