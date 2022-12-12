Франк Веркотерен рассказал, что его удивило на ЧМ-2022

Бельгийский специалист Франк Веркотерен, ранее тренировавший сборную Бельгии и «Крылья Советов», высказался о проходящем в эти дни в Катаре чемпионате мира по футболу.

«Главное удивление? Вылет Бельгии и Германии — это было неожиданно. Плюс неудача Испании. Эти три команды могли пройти очень далеко, но в итоге не смогли. Всё это расстраивает. С другой стороны, такие команды, как Марокко, могут привнести многое в футбол. Как минимум удивить нас всех результатами. В них никто не верил, а они побеждают — это же хорошо для футбола! Каждый может победить каждого. И каждая игра невероятно сложная», — сказал Веркотерен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Антону Иванову.

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