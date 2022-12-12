Франк Веркотерен рассказал, что его удивило на ЧМ-2022
Поделиться
Бельгийский специалист Франк Веркотерен, ранее тренировавший сборную Бельгии и «Крылья Советов», высказался о проходящем в эти дни в Катаре чемпионате мира по футболу.
«Главное удивление? Вылет Бельгии и Германии — это было неожиданно. Плюс неудача Испании. Эти три команды могли пройти очень далеко, но в итоге не смогли. Всё это расстраивает. С другой стороны, такие команды, как Марокко, могут привнести многое в футбол. Как минимум удивить нас всех результатами. В них никто не верил, а они побеждают — это же хорошо для футбола! Каждый может победить каждого. И каждая игра невероятно сложная», — сказал Веркотерен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Антону Иванову.
ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕРВЬЮ ЧИТАЙТЕ НА «ЧЕМПИОНАТЕ»
Комментарии
- 12 декабря 2022
-
11:11
-
11:08
-
11:05
-
11:04
-
10:58
-
10:40
-
10:33
-
10:21
-
10:15
-
10:13
-
10:04
-
09:50
-
09:30
-
09:30
-
09:18
-
09:15
-
08:40
-
08:40
-
08:30
-
08:15
-
08:13
-
08:10
-
07:40
-
07:03
-
06:42
-
06:16
-
05:22
-
05:17
-
05:03
-
04:54
-
03:52
-
03:44
-
03:39
-
03:27
-
02:55
Партнерский контент