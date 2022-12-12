Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бельгийский тренер Веркотерен рассказал, как отреагировал на отстранение России от футбола

Бельгийский тренер Веркотерен рассказал, как отреагировал на отстранение России от футбола
Комментарии

Бывший наставник самарских «Крыльев Советов» Франк Веркотерен отреагировал на мартовское отстранение российских клубов и сборных от участия в международных соревнованиях.

«Жду возвращения России в мировой футбол. Мне всегда жаль, когда в силу каких-либо причин кто-то не может участвовать в соревнованиях. Сейчас Россия в такой ситуации. Спорт — это для всех без исключения. Но это не моё решение», — сказал Веркотерен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Антону Иванову.

В марте 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить Россию от международных соревнований. Соперники московского «Спартака» и сборной России, которые в то время должны были принять участие в матчах плей-офф Лиги Европы и стыкового турнира к чемпионату мира, соответственно, автоматически прошли в следующую стадию.

ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕРВЬЮ ЧИТАЙТЕ НА «ЧЕМПИОНАТЕ».

«Жду возвращения России в мировой футбол». Интервью с европейским экс-тренером «Крыльев» «Жду возвращения России в мировой футбол». Интервью с европейским экс-тренером «Крыльев»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022