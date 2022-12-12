Бельгийский тренер Веркотерен рассказал, как отреагировал на отстранение России от футбола

Бывший наставник самарских «Крыльев Советов» Франк Веркотерен отреагировал на мартовское отстранение российских клубов и сборных от участия в международных соревнованиях.

«Жду возвращения России в мировой футбол. Мне всегда жаль, когда в силу каких-либо причин кто-то не может участвовать в соревнованиях. Сейчас Россия в такой ситуации. Спорт — это для всех без исключения. Но это не моё решение», — сказал Веркотерен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Антону Иванову.

В марте 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить Россию от международных соревнований. Соперники московского «Спартака» и сборной России, которые в то время должны были принять участие в матчах плей-офф Лиги Европы и стыкового турнира к чемпионату мира, соответственно, автоматически прошли в следующую стадию.

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