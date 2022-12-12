Бельгийский тренер Веркотерен рассказал, как отреагировал на отстранение России от футбола

Бывший наставник самарских «Крыльев Советов» Франк Веркотерен отреагировал на мартовское отстранение российских клубов и сборных от участия в международных соревнованиях.
«Жду возвращения России в мировой футбол. Мне всегда жаль, когда в силу каких-либо причин кто-то не может участвовать в соревнованиях. Сейчас Россия в такой ситуации. Спорт — это для всех без исключения. Но это не моё решение», — сказал Веркотерен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Антону Иванову.
В марте 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить Россию от международных соревнований. Соперники московского «Спартака» и сборной России, которые в то время должны были принять участие в матчах плей-офф Лиги Европы и стыкового турнира к чемпионату мира, соответственно, автоматически прошли в следующую стадию.
ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕРВЬЮ ЧИТАЙТЕ НА «ЧЕМПИОНАТЕ».
- 12 декабря 2022
-
11:11
-
11:08
-
11:05
-
11:04
-
10:58
-
10:40
-
10:33
-
10:21
-
10:15
-
10:13
-
10:04
-
09:50
-
09:30
-
09:30
-
09:18
-
09:15
-
08:40
-
08:40
-
08:30
-
08:15
-
08:13
-
08:10
-
07:40
-
07:03
-
06:42
-
06:16
-
05:22
-
05:17
-
05:03
-
04:54
-
03:52
-
03:44
-
03:39
-
03:27
-
02:55