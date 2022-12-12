Веркотерен ответил, вернётся ли в «Крылья Советов», если поступит предложение от клуба

Бельгийский специалист Франк Веркотерен, в 2014–2016 годах тренировавший «Крылья Советов», рассказал о своей реакции на возможное возвращение в самарскую команду при поступлении соответствующего предложения.
«Я не тот человек, который должен убить нынешнего тренера (смеётся). Я уважаю каждого специалиста. Конечно, если меня однажды позовут, то я подумаю над предложением», — сказал Веркотерен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Антону Иванову.
66-летний Веркотерен тренировал «Крылья Советов» с 2014 по 2016 год. Позднее он работал в бельгийских клубах «Серкль Брюгге», «Андерлехт» и «Антверпен», а также саудовском «Аль-Батине». Вместе с российской командой бельгийский специалист выиграл Футбольную национальную лигу (ныне — Мелбет Первая лига).
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